„Ma küll andsin lastekaitsele hädas olevast lapsest teada, aga abi jäi hiljaks. Ema jõudis enne üledoosi saada“

Kui asi puudutab lastekaitset, on paljud kahtleval seisukohal, kas võtta ühendust või mitte. Kui tegu pole just kriitilise olukorraga, siis esitatakse endale küsimus: kas ma ikka tean olukorrast piisavalt, äkki teen ülekohut, ehk rikun kellegi elu ära? Ja muidugi peamine: mis see üldse minu asi on?