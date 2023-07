Lastearst: imiku toitmissoovitusi järgivad emad korralikult, aga kui laps peretoitu sööma hakkab, läheb asi käest

Laste ülekaal on Eestis aina kasvav probleem. Lapsed liiguvad vähem, toitumisharjumused on kehvemad ja tihtipeale toovad ka vanemad ise vabanduseks, et asi on kehvades geenides. Lastearst Reet Raukas aga arvab, et geenidega kõike välja vabandada ei saa ja tihtipeale võib see tähendada lihtsalt seda, et hoopis põlvkondade kaupa on peres valesti söödud ja vähe liigutud.