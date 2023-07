VIDEO | Rinnaga toitmine on üks kuluefektiivsemaid rahva tervise edendamise viise

Paljude teaduspõhiste uuringute käigus on leitud, et rinnaga toitmine on üks kuluefektiivsemaid rahva tervise edendamise viise, mis paneb aluse lapse heale füüsilisele, vaimsele ja sotsiaalsele tervisele. Paraku on rinnaga toitmise näitajad nii Eestis kui ka maailmas languses. Vaid üheskoos saame seda muuta, toetades värskeid emasid rinnaga toitmisel ja võimaldades imetamisega seotud probleemide korral peredele igakülgset abi.