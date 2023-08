Looduslik aluseline vesi aitab ka võite saavutada

Ettevõtte Birštonos Mineraliniai Vandenys juhataja Aistė Pranckuvienė, kes tunneb alati huvi uusimate vett puudutavate teaduslike seisukohtade vastu, räägib, et veel mõne aasta eest ei lubanud treenerid sportlastel sportimise ajal vett juua, kuna see koormab organismi. Nüüdseks on teadus aga tõestanud, et tegelikult on olukord vastupidine ja soovitatakse treeningu ajal vett juua, sest on saanud selgeks, kui tähtis on säilitada organismis õige vedeliku tasakaal.

2012. aastal Oxfordi Ülikoolis läbi viidud uuring näitas, et sportimise käigus vee joomine tagab piisava vedeliku koguse kehas ning vähendab vedelikupuuduse mõjusid. „Nüüd soovitatakse sõltumata inimese kehakaalust või soost 2-3 tundi enne trenni 500-600 ml vett juua. Jooge pool tundi enne trenni veel 250 ml vett. Trenni ajal soovitatakse trenni intensiivsusest sõltumata juua iga 10-20 minuti tagant 50-200 ml vett. See aitab vältida vedelikupuuduse negatiivsete mõjude teket. Pärast trenni ei ole tingimata tarvis vett juua – sobivad ka puu- või köögiviljasmuutid, samuti võite süüa puuvilju või muid rohkelt vett sisaldavaid looduslikke saadusi. Need sisaldavad lisaks veele ka looduslikke elektrolüüte. Sobib ka looduslik mineraalvesi,“ ütles Pranckuvienė.

Organismil tekib mineraalainete puudus

Paljud inimesed arvavad ekslikult, et vedelikupuudus tekib siis, kui organismi ei varustata piisava vedelikuga. Tegelikult tähendab vedelikupuudus seda, et organismil on vajaka mineraalainetest, seega ei ole ka väike vedelikupuudus hea. Kui te ei joo sportimise ajal vett, väheneb vere hulk teie organismis vedelikupuuduse tõttu, te higistate vähem, teie kehatemperatuur võib tõusta, tekivad naha vereringehäired ning ka krampide oht suureneb.