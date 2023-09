Hele-Mai Alamaa: lapsi sööma meelitada on mu elu ülesanne! Siin 7 retsepti, mis mind kunagi alt ei vea ja mida kõik lapsed söövad

Just sellepärast julgesin ka jaa öelda, kui mind laagrikokaks kutsuti. Kaalusin menüüd koostades ainult neid toite, mida lapsed tõesti söövad – minu lapsed, nende sõbrad, eri vanuses. Mida oleme kodus kõige-kõige rohkem teinud, mida võin valmistada kinnisilmi ja mis ei võta palju raha. Pluss et ei oleks makarone, neid süüakse nagunii.

Ahvileib, erihea

See ei ole see „ilma milletagi“ banaanileib, vastupidi, siin on kõike. Ja seda on ka tunda. Mahlane ja võine, pealt krõbe ja ohh imet, isegi šokolaadi võib siit leida. Selle ahvileiva eest armastatakse sind kuu peale ja tagasi.