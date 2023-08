Munakoorevanemlus: loe ja veendu ega sa ei harrasta kasvatusstiili, mis su lapse vaimset heaolu kahjustab

Munakoorevanemlus tuleneb mõistagi väljendist „munakoortel kõndima“. „Kui vanema tujud on ettearvamatud ja tal on palju vihapurskeid tulebki lapsel tema ümber nagu munakoortel kõndida, et vanemat mitte pahandada,“ ütleb psühhoterapeut Anna Hindell. Psühhiaatrid on üksmeelel, et enamus vanemaid isegi ei taipa, et nad sel viisil käituvad, see tuleb nende jaoks loomulikult ja nad peavadki seda normaalseks.