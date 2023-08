KRISTIINA BLOGI | Reisisime kahe väikelapsega Islandile ja tõdesime, et ole kus tahad - lapsed vaimustuvad ikka kiviklibust ja liivast

Meie pere tänavuse suve kõige suurem sündmus on nüüdseks möödas – käisime kümnepäevasel reisil Islandil. Kuigi tegemist pole just kõige esimese sihtkohaga, mis väikeste lastega reisi planeerides pähe tuleb, võib tagantjärele tõdeda, et pigem oli seal perena täitsa mõnus kulgeda. Eelkõige soosis seda inimeste soe suhtumine lastesse ning rahulik ja turvaline keskkond.