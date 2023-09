Andreas Jääger: mees, kui jätad pere maha, siis pead elama teadmisega, et su laps jääb selles alati ennast süüdistama

Ma ei hakka teoretiseerima, mis täpselt võiks saada, kui kooselu abikaasaga peaks muutuma meile mõlemale vastuvõetamatuks. Kindel on aga see, et sel juhul astuksime vajalikud sammud eemale teineteisest, mitte oma lastest. Et ma ei tunneks enam huvi laste vastu – seda ei juhtu kunagi.