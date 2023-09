Mis toimub mehe peas, kes jätab maha oma lapse?

Paraku olen viimasel ajal päris palju kuulnud, kuidas isad on jätnud maha oma lapse(d) ning ennast nende elust välja lülitanud. Sellised lood on delikaatsed ja põhjuseid naised alati jagada ei taha. Alati nad vastust ka ei tea, sest „ühel päeval ta ütles, et läheb“ versioon on tavalisem, kui arvata võiks. Mulle on huvitavaim aga just põhjuste teadasaamine. Olen isateemas nii sügavalt sees, et tahaks kohe nende meeste pea sisse vaadata, seal veidike sobrada ja kaardistada põhjuseid, miks nad nii teevad.