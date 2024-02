„Kõik naised pole emaks loodud. Veetsin lapsena tunde end hingetuks nuttes, sest ema ütles, et minu olemasolu on ta eluisu võtnud"

„Mu esimesed lapsepõlvemälestused on hoobid emalt püksirihmaga valusalt vastu mu tagumikku. Ja need, kui ta vaatas pöörase pilguga mulle otsa ja korrutas, et tapab ennast minu pärast ära, sest ta rohkem ei jaksa,“ pihib 35aastane kahe lapse ema. „Tal on raske mõista, miks ma temaga siiani distantsi hoian. Ma ei suuda talle andestada.“