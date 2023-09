Lapsevanemad on kasvanud süsteemis, kus kõige olulisemad on hinded. Nüüd peame ümber õppima, et oma lapsi paremini toetada

Laps, kes seni on veetnud pikad päevad lasteaias, liigub iseseisvama elu poole. Lisaks koolieluga harjumisele on tal tarvis selgeks saada iseseisva õppimise oskused, suhtlus nii uute kaaslaste kui ka täiskasvanutega ning see, kuidas kasvavate nõudmistega toime tulla. Uued väljakutsed suurendavad nii lapse kui ka vanema stressi. Selle asemel et hirmu tunda, tasub sul aga kasvatada teadlikkust, olla avatud ja läheneda muutustele uudishimulikult.