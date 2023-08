300 eurot igale rasedale tuvastaks beebi kõik kromosoomhaigused. Tervisekassa seda aga ei rahasta. Miks?

„Kui mu laps sündis, ütlesid arstid, et ta jäsemed pole normaalmõõtudes. Mind saadeti teise haiglasse last näitama, aga siiski ei tuvastatud midagi,“ räägib Kadri, kes sai tütre pooleteise aastaseks saades teada, et lapsel on vaid tüdrukutel esinev kromosoomhaigus – Turneri sündroom. Seda kõikidele rasedatele 11.-14. rasedusnädalal tehtav OSCAR test ei tuvasta. „Lapsel puudub üks kromosoom ja tema keha ei tooda kasvuhormooni,“ jätkab ema