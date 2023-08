Põhjalikumad kromosoomhaiguste uuringud välistaks tuvastamata kromosoomhaigusega laste sünni. Miks neid kõigile rasedatele ei pakuta?

Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse täppismeditsiini labori juhataja Kaarel Krjutškov loodab, et Tervisekassa hakkab hüvitama kõikide rasedate NIPTIFY testi, sest OSCAR üksi ei suuda tuvastada kõiki kromosoomhaigustega looteid, ning on küüniline eeldada, et riskide välistamine oleks pelgalt tulevaste vanemate rahakotil. Kui vanemal pole võimalik maksta testi eest, ei saa ka oodata, et tal on võimalik kasvatada ravimatult haiget last. NIPTIFY uuring maksab sõltuvalt kliinikust, kus proovid võetakse, 250-300 eurot.