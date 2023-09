Ongi kuus sõrme! Temast tuleb vist klaverimängija

Mõnes mõttes oli tore, et sünnitus kutsuti esile. Sain öösel end rahulikult välja puhata, hommikul pesemas käia ja sööki nautida. Pakkisin viimased asjad ja liikusin haiglasse. Sünnituseelsesse osakonda jäin üksi, kuna öeldi, et esilekutsumine võtab aega. Võttiski! Hommikul sisestati mulle balloonkateeter, mis pidi avaldama survet emakakaelale ja tekitama avatuse. Päev möödus aga rahulikult, ilma et midagi juhtunuks.