Üllatus, mida ei tuvastanud ka ultraheli. „Mu beebil on kuus sõrme ja kuus varvast“

Sünnitustegevus käivitus öösel kell 1. Kui abikaasa 6.50 sünnitustuppa jõudis, teadsin, et nüüd võib beebi tulla. Ämmaemand manitses naljatledes, et mees korraks maski eest võtaks, et naisele musi anda. Pärast musi ja kaht korraliku pressi kell 6.57 sündiski Liidia. Nii ilus, nii täiuslik!

Lähemalt beebit uurides selgus, et tal on kuus sõrme ja ühel jalal kuus varvast. Esimesel päeval haiglas ei tekitanud Liidia üleliigsed sõrmed ja varvas minus erilist hirmu või muret, ma ei mõelnudki sellele. Järgmise päeva kohta sama öelda ei saa. Ühel hetkel oli meie palatis mitu spetsialisti Liidiat uudistamas. Luulised lisasõrmed ja -varvas on haruldased. Kuulsin, et see võib kaasneda mõne geneetilise haigusega, mistõttu saime saatekirja geneetiku juurde