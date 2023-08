Kümme põhjust, miks sul võiks kodus olla isiklik pakiautomaat

4. Sa ei pea muretsema ka siis, kui oled pikemalt eemal

Isiklikku pakiautomaati saab asju tarnida mitu korda päevas ja seda ei pea pärast iga kättetoimetamist tühjendama. Teavituse saad muidugi kohe, kui saadetis on kohale jõudnud. Kuna postkastil on lahtreid kolme saadetise jaoks, on see hea lahendus ka puhuks, kui oled ise ära või pikemalt puhkusel.

5. Kontaktivaba üleandmine

6. Erapakiautomaadi kaudu saad ka pakke välja saata või pakke kellelegi pealevõtmiseks jätta

7. Erapakiautomaat toimib kõigi kullerteenustega

Erapakiautomaadi teenus on avatud kõigile kullerteenustele. Saad tellida oma eelistatud veebipoest, ilma et peaksid tarnevõimalusteni jõudes oma meelt muutma ja teises poes nullist alustama. Selle teenuse avatus tähendab ka seda, et kapp on integratsioonivaba ja selle kasutamiseks ei ole vaja spetsiaalset äppi. Kulleritele meeldib see väga ja tarbijatele samuti. Avatus toob kaasa veel ühe eelise – nimelt selle, et kui vanaema tahab sulle oma jalutuskäigu teekonnal õunakooki jätta või sõber laenatud raamatu tagasi tuua, on see lihtsamast lihtsam!