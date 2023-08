11 soovitust, kuidas saada beebi paremini magama

Me kõik ärkame öösel mitu korda, aga enamjaolt jääme kohe uuesti magama. Imikud võivad magada väga rahutult – häälitsedes või silmi avades. Sel puhul arvab värske lapsevanem sageli, et laps on ärkvel, ning võtab ta sülle. Sedasi sekkub vanem aga lapse unemustri arengusse, takistades tal õppida ise uinuma.

Öised söötmised ja mähkmevahetused on vältimatud, ent nende juures tasuks olla lapsele igav seltsiline. Lapsevanem on imiku jaoks maailma kõige olulisem ja põnevam nähtus. Kui vaatad talle silma ja räägid temaga juttu, mõjub see talle huvitekitavalt. Uuringud näitavad, et beebid ärkavad kõige paremini üles oma ema hääle peale. Samamoodi tõestavad uuringud, et silmside ärgitab beebi aju usinalt tööle. Lapsele silma vaatamine saadab sõnumi: hakkame suhtlema! Arusaadavalt takistab see uuesti uinumist.