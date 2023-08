Kõik lapsed jooksma! Põhja-Tallinna lastejooks toimub juba sel laupäeval

Pere ja Kodu toetab aktiivset eluviisi ja sporti pisikesest peale, seega oleme värskelt alustanud koostööd regulaarselt lastejookse korraldava Tallinna Kalevi tiimiga. Lastejooksud on kõikidele osalejatele tasuta ning need toimuvad läbi hilissuve ja sügise seitsmel korral. Jooksma on oodatud kõik kuni 12-aastased lapsed ning iga jooksja saab vahva osalemise eest medali. Jookse kasvõi igal korral!