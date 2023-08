Koolialguseks valmis: lapsevanemate nipid koolitarvete osturalliks

„Kui vihikute, kirjutus- ja kunstitarvete varusid peab kindlasti igal aastal täiendama, siis mõned asjad peavad mitu aastat vastu. Näiteks meie peres on tavaks osta keskmisest kallim seljakott, sest see on mitu aastat kasutuses,“ sõnab Liina. Merike toob aga välja, et kuigi eelistab ka ise osta lastele kvaliteetseid koolirõivaid ja plaanib ostud ette, on mõnikord juhtunud, et lapsed teevad ootamatu kasvuspurdi ja seetõttu on ikka tulnud kiiresti midagi uut soetada. „Siis uurin ise oma suguastelt ja sõpradelt, kas nad soovivad mõnda seismajäävat riideeset endale võtta.“

Põhikoolis õppivate noorte ja gümnasistide puhul on nimekirja koostamine hea võimalus iseseisvuse õpetamiseks. „Minu gümnasistist laps ostab oma kooliasju ise või koos sõpradega. Seega on ta juba mitu aastat oma vajaminevad kooliasjad ära kaardistanud ning kokkulepitud eelarve eest koolikraami ära ostnud. Ka mul endal on olnud kergem kontrolli käest ära anda, kui saan nimekirja lihtsalt silmadega üle lasta ja ta toimetab sellega siis ise edasi,“ selgitab Liina.

Algklassilaste puhul tasub ära oodata ka kooli poolt antav vajalike tarvete nimekiri, sest see võib kooliti erineda. Mõnel juhul on asjale ka erinõuded, näiteks soovib kool iga aine kõikidele materjalidele ühtvärvi kattepabereid või läheb kooliaasta jooksul vaja erineva joonearvuga vihikuid.

Planeerimine on pool võitu. Mõtle koos lapsega läbi, mida täpselt koolis vaja on, pange need asjad kirja ja võtke ostunimekiri poodi minnes kindlasti kaasa. „Nooremate lastega tasub nimekiri üheskoos teha, sest neil võib mõni praktilisem asi, nagu näiteks spordiretuusid või kott vahetusjalanõude jaoks, ära ununeda,“ sõnab Merike.

Erinevad soodustused

Selleks, et suuremate kulutustega toime tulla, tasub üle vaadata rahakotis olevate kliendikaartide hüved ja neile kogunenud boonused. See on hea viis ühekordseid suuremaid kulutusi hallata ning veenduda, et kogunenud hüved ka kasutust leiaksid. Merike toob välja, et kuna tema teeb oma peamised ostud Kristiine Prismast, siis püsikliendina koguneb ka arvestatav summa boonust. „Nüüd plaaningi Prisma kontole kogunenud summa koolikaupade ostmiseks ära kasutada. Teistes poodides käies hoian samuti püsiklientidele mõeldud soodustustel silma peal.“

Samuti on mõistlik kooliasjade ostul pöörata tähelepanu toodete koguselistele näitajatele ja kvaliteedile. „Enne vajaliku asja korvi ladumist võrdlen alati, kui palju värve on erinevates pliiatsi- või värvikomplektides, samuti ka paberite paksust ehk grammkaalu, sest õhuke paber laseb värvi läbi ja arvatavasti jääb lõpuks seisma,“ ütleb Kristiina.

Laia valiku võlud ja valud

Koolitooteid leiab nii suurematest toidu-, raamatu- kui spetsiaalsetest kirjatarvete poodidest. Erinevus seisneb peamiselt tootevalikus ja hinnatasemes. Kristiinal on lapsega väljakujunenud tava, et enne asjade ostmist käiakse võimalusel läbi paar kodu lähedal olevad poodi, et viia end koolikaupade valikuga kurssi, või siis heidetakse pilk kaupluste veebilehtedele.

„See võtab küll aega, aga nii saan veenduda, et laps leiab enda lemmikud ning ei hakka pärast mõnda teist toodet tahtma, sest see tundub ilusam-toredam. Samuti on asjadel, mis lapsele ei meeldi, kummaline komme kaduma minna.“ Kui asjad välja valitud, on Kristiina need teinekord hoopiski lihtsalt e-poest koos tavapärase toidukaubaga ära tellinud.

Merike kirjeldab oma kogemust: „Kahe lapse kõrvalt on minu jaoks mugavam, kui saan kõik vihikud, pastakad, pliiatsid, spordiriided, sukad-sokid ühest kohast ära osta. Siin on kindlasti hüpermarketid kõige paremaks lahenduseks. Seda ka kulude mõttes,“ kinnitab ta.

Kooliaasta on algamas ning koolikott ootab täitmist koolitarvetega. Selleks, et poelettide vahel edukalt navigeerida ja et valituks osutuksid vaid vajalikud asjad, tasub koolikaupade ostmist ette planeerida, teha koostööd kooli ja oma lapsega, pöörata tähelepanu toodete kvaliteedile ning lõigata kasu püsikliendistaatusest.