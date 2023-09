Kas sul on tõesti lapse jaoks rahast kahju?

Uus õppeaasta on käes ja lasteaedades-koolides rahakogumised jälle käima läinud. Küsides, kui kalleid väljasõite, pidusid või õpetajate kinke ühes või teises lastekollektiivis tehakse, märkan, kuidas emad ükshaaval süttivad. Kuulates kümnete emade lugusid, näib, et igas lasteaia­rühmas on just need kindlad paar ema, kes kipuvad kõike veidi liiga suureks paisutama. „Nad elavad ise ka üle oma võimete. Väike koht, ikka räägitakse,“ poetab üks ema. „Neil on liiga palju vaba aega,“ arvab teine. „Nende raha tuleb meeste käest ja nad ei tea ise, kui raskelt raha teenimine käib,“ pakub kolmas. Ühestki liialt priiskavast isast ma kummalisel kombel ei kuule.