Klassirahad, rühmarahad, õpetajate kingid ... mul ei ole selleks raha! Kas rühmarahade kogumised peavad käima rikkamate järgi?

Uus õppeaasta on käes ja lasteaedades-koolides rahakogumised jälle käima läinud. Küsides, kui kalleid väljasõite, pidusid või õpetajate kinke ühes või teises lastekollektiivis tehakse, märkan, kuidas emad ükshaaval süttivad. Kuulates kümnete emade lugusid, näib, et igas lasteaia­rühmas on just need kindlad paar ema, kes kipuvad kõike veidi liiga suureks paisutama.