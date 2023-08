Kristi Saare: see, et autota ei saa, ei tähenda, et seda ise omama peaks

Arusaam, et autota ei saa, on sügavalt juurdunud ja tihti ei mõtle inimesed sellele pikemalt. Kuid see, et autota ei saa, ei tähenda, et seda ise omama peaks, rääkimata sellest, et masinaid peaks peres olema kaks. Muidugi on selgelt erijuht see, kui elad maal ühistranspordivabas piirkonnas. Ent mida linna poole, seda rohkem on alternatiive enda autole.