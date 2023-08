KRISTIINA BLOGI | Lapse sünnipäev võiks olla hoopis ema pidupäev – tema tõi ju lapse ilmale

On inimesi, kes on sündinud võõrustajateks, kelle ilumeel ja stiilitunnetus on aidanud neil sisustada ajakirja-väärilised kodud ning kes suudavad köögis mängleva kergusega valmistada hõrgutisi, mis näevad imeilusad välja ning maitsevad loomulikult samuti oivaliselt. Mulle meeldib väga külalisi vastu võtta, aga ometi käib nendega kaasas ka teatav stress. Kas jõuan kõik ära koristada, et poleks tolmuste pindade või maas lebav leivapudi pärast piinlik? Kas oskan välja mõelda menüü, mis kõigile maitseks ja oleks mulle kokana jõukohane? Mida vanemaks saan, seda rahulikumaks sel teemal olen muutunud, aga siinkohal on kindlasti põhjuseks ka see, et viimased kolm aastat on maale kolimine, koroona ja muud asjaolud vähendanud tugevalt meie koju jõudvate külaliste hulka. Pealegi – teistel külas käies ma tolmurulle ei loe, miks siis need minu külalisi peaks häirima?