STILISTI SOOVITUSED | Kuidas leida tööle naasmiseks sobiv garderoob, kui oled pikalt lapsepuhkusel olnud

Loomulikult on tööl tähtsaimad su professionaalsed oskused, kuid ei saa alahinnata ka välimust. Väidetavalt kujundavad ümbritsevad meist esmakohtumisel arvamuse sekunditega – see tähendab enne, kui nad su oskusi-iseloomuomadusi avastada jõuavad. Kuidas leida tööleminekuks sobiv garderoob? Võtsime appi stilist Merit Boeijkensi, kes aitab valida rõivaid keskkonda, kus on vaja veidi esinduslikum välja näha ja/või aeg-ajalt klientidega kohtuda.