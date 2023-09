Emasüda ei valeta – meie lapsel on kõnepuue

Fredi oli kaheaastane, kui pöördusin esimest korda perearsti poole murega, et ta ei ütle sõnu ja kui mõni üksik tulebki, ei jää see püsima. Sain vastuseks, et veel pole põhjust muretseda. Seda, miks ei peaks muretsema, põhjendati mitut moodi: „poisid arenevadki aeglasemalt“, „kõik lapsed on erinevad“, „ju tal pole midagi öelda“ ja traditsiooniliselt – „oota, kuni ta saab kolmeaastaseks“.