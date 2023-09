„Mu lapse kõnepuue on mulle õpetanud, et erilisus on paljudele võõras ja sellele vaadatakse viltu “

Fredi oli kaheaastane, kui pöördusin esimest korda perearsti poole murega, et ta ei ütle sõnu ja kui mõni üksik tulebki, ei jää see püsima. Sain vastuseks, et veel pole põhjust muretseda. Lasteaias ei teinud ta kaasa, oli liialt aktiivne ega allunud reeglitele. Pluss ei väljendanud end sõnaliselt.