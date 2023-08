Kuidas käituda, kui kahtlustad lapsel mürgistust?

Kui kahtlustad, et laps on saanud mürgistuse, jää ise võimalikult rahulikuks. Ära jää ootama sümptomite tekkimist – õigel ajal antud esmaabi on eluliselt tähtis. Juhtnööride ja soovituste saamiseks tuleks helistada ööpäev läbi avatud mürgistusinfoliinile 16662, kus õde-nõustajad annavad tõenduspõhist nõu konkreetse situatsiooniga toimetulekuks. Helistada tasub ka siis, kui midagi on valesti läinud, aga pole kindel, kas mürgistus juhtus või mitte. Näiteks sattus suhu vales koguses või mitte lapsele mõeldud ravimit või lonksas laps joogivee asemel kogemata hoopis süütevedelikku.

Mürgine aine nahal või silmas

Kui kahlustad, et lapse nahk või silmad on kokku puutunud mõne mürgise ainega, loputa mürgiga kokkupuutunud kohta jaheda jooksva vee all vähemalt 15 minutit. Kui tekivad sümptomid, mis paari tunni jooksul ei taandu, või tekib tugev valu, nahal põletushaav või põletik, silmas turse, valguskartlikkus või suureneb pisaravool, siis pöördu kohe arsti poole.

Suhu sattunud mürgine aine

Kui lapse suhu on sattunud mürgine aine, lase lapsel korralikult suud loputada. Kui ta on väike ega oska seda ise teha, siis tee tema suu puhtaks märja rätiku abil. Seejärel anna talle väikeste lonksudena vett või piima, et vähendada seedetrakti ärritust ja lahjendada allaneelatud kemikaali. Kindlasti ei tohi kutsuda esile oksendamist.

Kodus võiks olla vähemalt 50 grammi aktiivsütt

Mürgistusjuhtumite korral võib abi olla aktiivsöest, mille ülesandeks on siduda maos suukaudu manustatud mürgiseid aineid ja takistada nende imendumist. Ehkki aktiivsüsi on oluline esmaabi vahend ravimitest ja loodusmürkidest (seened, mõned taimed ja marjad) tingitud õnnetuste korral, tuleks enne aktiivsöe sissevõtmist pidada nõu mürgistusspetsialistiga. Näiteks lapse puhul on esmaabiks kasutatav aktiivsöe kogus seotud lapse kehakaaluga. Täpsete tegevusjuhiste ja nõuannete saamiseks tuleb aga helistada mürgistusinfoliinile 16662.