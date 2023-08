Düsleksia on meie ühiskonnas veel häbimärgistatud

„Minu laps sai kolmeaastaselt kõnehäire diagnoosi. Ta ei suutnud teksti vastu võtta ega ennast väljendada,“ räägib Triin Leiman. „Pöördusime psühhiaatri poole, kes hoiatas, et ilmselt võib sellega kaasneda düsleksia.“ Praeguseks on laps 15aastane ning õpib eriklassis. „24 õpilasega klassis oleks tal võimatu midagi omandada. Ta on õiges keskkonnas.“ Ema tunnistab, et laps on nüüdseks võimeline teksti kokku lugema, aga ei suuda sellest alati aru saada.