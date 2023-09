„Pidžaama, hambahari, puhas pesu, homsed riided, kaisukas,“ korrutan peas tuttavat mantrat, kui pakin kuuese Iti sellenädalast kotti sõbranna juurde minekuks. Ja kuigi meie lasteaias on üksteise juures ööbimine tore tava, sest vanemad teavad-tunnevad üksteist, mõtlen vahel: loodan, et selle sõbranna vanemad on korralikud inimesed ja nad ikka ootavad mu last.