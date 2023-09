Aeg on rääkida luksusest

Seal tee ääres koos beebikõhuga Annikaga seistes mõistsin, et kuigi olen alati soovinud võimalikult vähe igakuiseid püsimakseid ning sellest lähtudes sõitnud pikalt 25 aastat vana Renault Twingoga ja seejärel 15 aastat vana Saabiga, siis nüüd, kus pere kasvab, olen valmis andma käe liisinguorjusele. Uus auto tagab mulle, abikaasale ja ka lastele, et kui me kuhugi läheme, jõuame sinna ilma puksiiri ja suurte sekeldusteta kohale. Pisibeebiga tee ääres puksiiri oodata ei tahaks.