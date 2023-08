Amet maksis emale vanemahüvitist valesti ning nüüd nõuab suuri summasid tagasi! Ema: Ma usaldasin neid, kus on minu õigused?

„Soovin oma loo avalikustada, kuna see puudutab kõiki naisi, kes jäävad lapsega koju. Te peate teadma, et Sotsiaalkindlustusameti poolt tehtud otsused ei pruugi olla adekvaatsed,“ alustab Triin nördinult. Ta on kõrghariduse ja korraliku töökohaga naine, kes sai emaks 37aastaselt. Triin teadis, et