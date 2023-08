Sotsiaalkindlustusamet maksis emale vanemahüvitist valesti ning nüüd nõuab suuri summasid tagasi! Ema: Ma usaldasin ametit, kus on minu õigused?

„Soovin oma loo avalikustada, kuna see puudutab kõiki naisi, kes jäävad lapsega koju. Te peate teadma, et Sotsiaalkindlustusameti poolt tehtud otsused ei pruugi olla adekvaatsed,“ alustab Triin nördinult. Tema jaoks on kohutavalt ebaaus ja ebaeetiline, et lapsevanem peab ise olema riiklikule ametile justkui audiitor, kes kontrollib, kas talle määratud otsused ja summad ikka on korrektsed. Sest kui ema ise juurat piisavalt hästi ei valda, kõiki talle määratud toetuste summasid kahtluse alla ei pane, Sotsiaalkindlustsameti otsuseid usaldab, võib juhtuda, et ühel päeval peab ta leidma pere rahakotist summad, millega katta ameti tehtud apsakaid. Just nii Triinuga juhtus.