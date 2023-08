Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühing tähistas 25. sünnipäeva. „Pered on iseleeritumad kui kunagi varem ja vajavad tugigruppi“

„90. aastate lõpus loodud ühing sündis ennekõike emade ja perede vajadustest lähtuvalt,“ ütleb Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühingu üks eestvedajatest, ämmaemand ja imetamisnõustajate koolitaja Ülle Lember. Ta meenutab, et taasiseseisvunud Eesti kiire areng tõi kaasa palju muutusi: „Ühest küljest oli see suur võit. Võimalikuks said okupatsiooni ajal allasurutud mudelid, nagu ema ja lapse koos olemine sünnijärgselt ning vabadus imetada just siis, kui laps seda soovib ja vajab. Samal ajal kippusid suures uuenemise tuhinas mõned vanad head emaks saamise ja olemise käitumismudelid kaotsi minema. Levis arusaam, et kõik, mis arenenud ühiskonnast meile jõuab, on tingimusteta hea ja sellega koos tuli tunne, et oleme justkui senini kõike valesti teinud. See muidugi polnud õige.“