Verivärsked mugulad on selles faasis aastakese, meenutates suure osa ajast peamiselt burritot. Neil on kaks otsa – ühest läheb toit sisse, teisest tuleb välja. On tähelepanuväärne, et mugul ise ajab vahel need kaks otsa segamini. Veelgi tähelepanuväärsem on see, et selles faasis võib mugulahooldaja avastada, et filmist „The Exorcist“ nähtud surveoksendamine on ka tegelikkuses võimalik.