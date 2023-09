Vana ema = kanaema?

Kui oled 39aastane naine, kel on 11- ja 13aastased pojad, on igati adekvaatne tunda end kui mitte noore, siis nooruslikuna. Eestis on sünnitaja keskmine vanus 2022. aasta seisuga 30,9 aastat, esimene laps saadakse keskmiselt 28,6aastaselt. Noh, mina olin enne pesamuna mõlema näitaja poolest noorem! Aga siis juhtus nii, et suve algul lisandus meie perre Madli – ja ühtäkki avastasin, et olen hoopis vana ema.