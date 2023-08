KRISTIINA BLOGI | Kui lelud olid juba annetatud Ukraina põgenikele, mõistis laps oma heateo lõplikkust. Oh neid pisaraid!

Miks siis on nii raske sellest mänguasjakuhjast loobuda? Mõni kaisukas on pärit minu lapsepõlvest ja kuidagi tore on näha, et see on jõudnud ära oodata uue põlvkonna. Teine, näiteks mõni arendav mänguasi on praktiliselt kasutamata ja ma ei ole kaotanud lootust, et see tekitab millalgi siiski lastes huvi. Ning loomulikult olen teinud aeg-ajalt selle vea, et kaasan ka Frida mänguasjade revideerimisse, näiteks katsusime koos leida asju, mida annetada Ukraina sõja eest põgenenud lastele. Pikkade läbirääkimiste tulemusel leidsimegi mõned toredad asjad, millest tütar oli nõus loobuma. Mõni aeg hiljem, kui tema mänguasjad said loodetavasti nautida oma uut elu uutes kätes, saabus aga tõehetk ning Frida sai aru, et see loobumine oli lõplik. Oh neid pisaraid, sest tegelikult oli ikkagi just see karu tema lemmik vaatamata asjaolule, et ta polnud sellega juba kuid mänginud...