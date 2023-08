6 asja, mida peaksid teadma pissimise kohta peale sünnitust

Probleemid põie ja vaagnapõhjaga on sünnitusjärgsel perioodil täiesti tavalised, ent siiski tekitavad need värsketes emades palju piinlikkust ning ohtralt küsimusi. Oma muutunud kehaga on palju lihtsam sõbraks saada, kui leppida sellega, et sellistes muredes pole midagi häbiväärset. Mida võiksid naised enne sünnitust teada?