Lugeja küsib:

„Meil on endise abikaasaga 18aastane tütar, kes jäi pärast abielu purunemist elama minu juurde. Tüdruk sai äsja täisealiseks, läks keskkooli viimasesse klassi ja mõtleb ka ülikoolile. Enne lapse 18aastaseks saamist maksis isa ta ülalpidamiskulude katteks regulaarselt elatist poole alampalga ulatuses, kuid nüüd teatas, et täiskasvanuna peaks tütar ise kooli kõrvalt tööl käima ja tema enam rahaliselt ei toeta.

Minu meelest pole see õiglane, sest laps käib ju alles keskkoolis ega ole võimeline selle kõrvalt ise teenima. Lisaks elab ta jätkuvalt minu juures ning mina tasun temaga seotud eluasemekulud, ostan talle toidu ja riided. Kas isal on kohustus last täiskasvanuna toetada ja mida siis teha, kui ta sellega nõus pole?“