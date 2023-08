Kristina Kallas andis üle aasta kiusuennetaja tiitli. Selleks on tänavu Antsla gümnaasium, teiseks jäi Lasnamäe gümnaasium

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul on süsteemne ja järjepidav kiusuennetus ainus viis, kuidas koolides juhtumeid ennetada ja protsesse mõjutada. „Koolidel on äärmiselt oluline roll turvalise õpikeskkonna tagamisel, sest ilma selleta ei saa keskenduda teadmiste omandamisele ning kogu õppetöö tulemuslikkus muutub küsitavaks,“ sõnas Kallas.

Kallas rõhutas, et samaväärselt oluline on ka haridus- ja teadusministeeriumi roll. „Võtame turvalise õpikeskkonna loomise ja hoidmise küsimust väga tõsiselt, et laste koolitee oleks õnnelik ja innustav,“ sõnas Kallas. „Kiusuennetusega tegelejate pingutuste tulemused ei piirdu konkreetse kooliga, vaid loovad kõigi jaoks sallivamat ja turvalisemat ühiskonda,“ lisas minister.