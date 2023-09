Ühe põneva ja keeruka teekonna algus

Arst vaatab keelekida üle ja ütleb, et ootame veel. Olin ennegi kuulnud, et kõne puhul hakatakse muretsema alles siis, kui laps on kolm. Teen väikse taustauuringu ja panen siiski aja ühe logopeedi juurde. Ta teeb arvatavasti kõike, mida logopeedid teevad – räägib, mängib, küsib küsimusi, vihjab, püüab vastuseid saada. Ants saab kõigest aru, vastab kõikidele küsimustele mitteverbaalsel moel, mängib hoolega… Logopeed ütleb siis, et kõik on justkui korras, ootame, kuni saab kolm.