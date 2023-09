„Poeg magas ööpäevas viis tundi ja röökis öösiti kui mina nutsin ega osanud midagi peale hakata“

Carolin kasvatab kaht last: Brayenit (2 a) ja Sofiat (5 k). „Teadsin sisimas kogu aeg, et kahe väikese vanusevahega lapsega läheb raskeks, eriti une koha pealt, aga ei arvanud, et kohe nii keerukaks,“ tõdeb ta. Vahetult enne õe sündi hakkas poiss tundide viisi öösiti ärkvel olema ning magas vaid vanema kõrval. Igaks juhuks käisid vanemad temaga ka Tallinna lastehaiglas uuringutel. Brayenile tehti uneuuring, ultraheli ja kardiogramm ning eri vitamiinide analüüsid.

Meeri-Mallil ja Romanil kasvab kodus kolm last: Iti-Maria (13), Artur-Villem (2 a 2 k) ja Aleksander-Villem (9 k). Kui pere pesamuna ootas, ei osanud nemadki valmistuda selliseks tralliks, mis neil ees seisis.

Ema tõdeb, et kui perre lisandus pesamuna, oli kolm esimest kuud tunne, et ei tea, kas nad saavad ikka hakkama. Olukorra tegi keerulisemaks tõsiasi, et pereisa töötab merenduses ja peab käima komandeeringutel, mis kestavad paarist nädalast pooleteise kuuni. Mehe ära­olekud on Meeri-Malli ellujäämiskursused.

Üksi kaht väikest last uinutada on katsumus ja veelgi suurem väljakutse on see, kui nad korraga öösel ärkavad või teineteist üles ajavad.

Unenõustaja Katrin Nigul soovitab sellises olukorras vanematel lapsed magama