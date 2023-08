KUULA | Kumu avardab maailma ja lisab elule värve

Kumu hariduskeskuse juhataja Eva-Erle Lilleaed on seda meelt, et muuseumikülastus peaks inimesele pakkuma eelkõige emotsionaalset laengut. „Hiljuti toimunud lastelaagri osalised nentisid tagasisidet andes, et neile meeldisid noored tegevusjuhendajad ja nad olid üllatunud, kui lõbusad on muuseumis töötavad inimesed,“ lausus ta.