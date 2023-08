KRISTIINA BLOGI | Lapsele laksu andmine ei lahenda midagi, tekitab hoopis meeletu süütunde!

Füüsiline karistus on Eestis juba ammu kriminaliseeritud ning ka sotsiaalselt järjest vähem aktsepteeritud, kuid kahtlemata tuleb seda kahjuks ka tänapäeval paljudes peredes ette. Mina isiklikult olen võtnud endale reegliks ja eesmärgiks mitte kunagi oma lastele „kätega asju selgeks teha“, aga tuleb tunnistada, et kahel korral olen selle vastu (kergelt) eksinud. Kuigi viimasest on möödas juba pea kaks aastat, jäävad need juhtumid mulle eluks ajaks meelde.