Üleskutse restoranidele, spaadele, ekstreemspordikeskustele – tehke nii, et me saaksime teile tulla

Laste kasvatamine on paarisuhtele igatahes paras katsumus ning beebidest ei sirgu suuri inimesi paari aastaga. Seda hädalist aega jagub päris pikaks. Järjestikuste põnnide puhul eriti kaua. Tasub juba beebiajast peale strateegiliselt mõelda, mida saad ise ära teha, et paarisuhet raskel ajal tugevana hoida. „Mina arvan, et õnneliku abielu saladus seisneb selles, et abielu tuleb panna esimesele kohale. Lapsed on õnnelikud siis, kui kodus on kõik hästi,“ mõtiskleb ka Grete Griffin seekordses kaaneloos (lk 20). Täiesti mõistetav, et kui väga see igas peres õnnestub, sõltub suuresti ka sellest, kas leidub abistavat tugivõrgustikku. Panime suhteloosse kirja 16 soovitust suhte hoidmiseks nii abilistega kui ka ilma.