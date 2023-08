Segaduses ja nutvad lapsed ning nende naervad emad. Järjekordne sotsiaalmeediatrend jätab spetsialistid sõnatuks

Mõistagi tulevad mängu ka teised faktorid. Näiteks topeltstandartid. Kas lapse pea vastu muna löömine on ikka okei, kui vanem muidu räägib, et toiduga ei mängita? Kuidas eeldada, et laps teisi ja nende piire austaks, kui vanem tema enda omi ei austa? Rääkimata üleüldistest sotsiaalmeediaohtudest, mis on laiemalt tuntud. Siin võib näiteks ette kujutada olukorda, kus algklassilaps läheb kooli ja satub naerualuseks, sest eakaaslased on näinud videot, kus ema talle muna otsa ette katki lõi ja ta nutma hakkas. Jah, vanema jaoks on see naljakas, aga mis hinnaga see nali päriselt tuleb?

Muidugi ei tähenda ühekordne video seda, et lapse vaimne tervis saabki kahjustatud. Küll on spetsialistid aga arvamusel, et kui vanem on valmis ühe trendiga kaasa minema, on ta tõenäoliselt valmis osalema ka teistes. Viimase aja populaarsemate „tüngade“ hulka on kuulunud ka näiteks väikelapsele näiliselt väljaheite (tegelikkuses šokolaad) peale määrimine ja teesklemine nagu vanem viskaks lapsele juustu näkku. Mida rohkem vanem oma pahaaimamatu lapse kallal oma huumorit harrastab, seda suurem on tõenäosus, et sellel on kestev negatiivne mõju.