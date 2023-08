Pere ja Kodu ja Lotte sõbrad ootavad sind pühapäeval Lottemaale lustima

Vanematele pakub aga ehk rõõmu teadmine, et pühapäeval on Lottemaal võimalik -15% soodustusega soetada pileteid detsembris lavastuvale etendusele „Lotte ja kadunud jõuluvana“. Ning et vanematele kasulik ja huvitav info ei läheks kaotsi, kehtib ka soodushind Pere ja Kodu ajakirjale. Tellimuse pooleks aastaks saab pühapäeval vormistada hinnaga 24 eurot! Ning mõistagi on kõige olulisem see, et mõnus päev Lottemaal pakub peredele võimalust üheskoos mälestusi luua!