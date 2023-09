SUUR GALERII | Emotsiooniderohke perepäev Lottemaal. Hooaja sulgemine meelitas kohale tohutu hulga peresid

Lotte ja ta sõbrad on võitnud kümnete tuhandete laste ja vanemate südamed üle Eesti ning Lottemaa hooaja viimane päev on alati natuke erilisem kui iga teine suvepäev. Lotte tegelased ise on viimase päeva puhul eriti emotsionaalsed ning erilisem on ka kohapealne olustik, sest tegevusi on tavapärasest veelgi rohkem.