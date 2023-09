Ravi, mis peaks olema tasuta, polegi seda. Sest ortodontide järjekorrad küündivad aastateni

Erispetsialistide juurde löögile pääsemine on Eestis juba teada-tuntud ristiretk. Ühes hullemas seisus on selles vallas need, kes ortodondi abi vajavad. Ravijärjekordi ortodondile ei mõõdeta mitte nädalates ega kuudes, vaid aastates.

See ei morjenda vanemaid mitte üksnes seetõttu, et laps peab murele lahenduse saamist pikalt ootama, vaid tihti tuleb pärast ootamist lapse ravi eest välja käia krõbedaid summasid. Ortodontidel on nimekiri diagnoosidest, mille ravikulud katab alla 19-aastastel tervisekassa, kuid kuidas küll enne 19-aastaseks saamist ravile pääseda?

„Suhtlesime tervisekassaga ja küsisime Eesti hinnakirja alusel kompensatsiooni, aga mulle öeldi, et see, kui ma ei oota oma korda ära ja viin lapse ise mujale, on mu enda otsus