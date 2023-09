Kooliõde Laura Somelar: lapsele tuleb kooliga kohanemiseks aega anda. Oluline on koostöö kooli, vanema ja lapse vahel

Kooliõe amet avaldas Laurale muljet juba sel ajal, kui ta ise koolilaps oli. Kooliõe kabinet oli tema jaoks paik, kus sai jagada oma muresid, otsida leevendust valu korral ning vajadusel rahu ja vaikust, et teha kirevast koolielust väike paus. Nüüd, olles juba aasta töötanud kooliõena, pakub ta sama tuge oma kooliõpilastele ning on veendunud, et kooliõe kabinet peaks olema turvaline paik, kuhu laps võib igal ajal sisse astuda.