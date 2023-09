Stiilselt koolipinki! Mida koolilapsele selga panna?

Kui veel mõnikümmend aastat tagasi nägid koolipingis istujad koolivormis kõik ühesugused välja, siis nüüd võib juba esimeses klassis märgata trenditeadlikkuse kõrget taset. Mida aeg edasi, seda vabamaks muutuvad reeglid, kuidas koolis riietuda. Nii mõneski koolis on aga praeguseni ette nähtud ka koolivorm, mida suur osa haridusasutusi eelistab, et hoida au sees akadeemilist joont. Seega tasub enne harjumuspärast poodlemisretke veenduda, kas kool on ette andnud kriteeriumid, mille alusel riideid soetada. Koolivormi tellimine algab enamasti 1. septembri ootuses juba sellele eelneva suve alguses – selleks tasub valmis olla.

JALATSID

Tihtipeale on nii, et mida vanemaks laps saab, seda olulisemaks muutub talle jalanõude puhul nende moekus ning sandaalidele öeldakse mingist vanusest alates kategooriline ei. Sellise vanuse saabudes tasub vaatama hakata hingavamate tenniste poole, et lapsel oleks jalanõudest rõõmu, kuid need säilitaksid ka oma funktsionaalsuse.